Atelier Fin de Windows 10, que faire ? Cyber du MIX Mourenx

Atelier Fin de Windows 10, que faire ?

Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Votre ordinateur vous prévient que Windows 10 ne sera plus utilisable en octobre 2025 ? Vous pensez être obligé d’en acheter un nouveau ? Rassurez-vous, des solutions existent ! .

Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 cyberbases@cc-lacqorthez.fr

L’événement Atelier Fin de Windows 10, que faire ? Mourenx a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Coeur de Béarn