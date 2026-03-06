Atelier financement de projet Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Atelier financement de projet Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Envie de faire décoller ton projet ? Découvre comment mobiliser une communauté, construire un dossier solide et convaincre des financeurs. Un atelier interactif pour transformer ton idée en projet financé !

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Want to get your project off the ground? Find out how to mobilize a community, build a solid business case and convince funders. An interactive workshop to turn your idea into a financed project!

