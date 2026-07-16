Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché », Hub Eurasanté, Loos
mardi 29 septembre 2026 · Hub Eurasanté · Loos
Informations pratiques
Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché » Mardi 29 septembre, 08h30 Hub Eurasanté Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00
| Financer son innovation en santé : de l’idée au marché
Vous développez une innovation en santé et vous vous demandez quels financements mobiliser pour accélérer votre projet ?
Aides régionales, financements nationaux et européens, prêt bancaires, investisseurs privés… Comment construire une stratégie de financement cohérente, de la recherche jusqu’à la mise sur le marché ?
Pour répondre à ces enjeux, Eurasanté, Clubster NSL et la Banque Populaire du Nord vous invitent à une matinée dédiée au financement de l’innovation en santé pour comprendre, structurer et activer les bons financements publics et privés
: conférences, tables rondes et retours d’expérience réunissant financeurs, acteurs publics, investisseurs et entrepreneurs pour décrypter les leviers de financement à chaque étape de votre projet, suivis d’un temps de networking autour d’un cocktail
Mardi 29 septembre | de 8h30 à 13h
Hub Eurasanté
Inscrivez-vous : https://lnkd.in/ekSteTWK
Hub Eurasanté 350 Avenue Eugène Avinée 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lnkd.in/ekSteTWK »}]
Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché » le 29 septembre 2026 de 8h30 à 13h