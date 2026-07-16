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Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché », Hub Eurasanté, Loos

mardi 29 septembre 2026 · Hub Eurasanté · Loos

Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché », Hub Eurasanté, Loos

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Hub Eurasanté
Adresse
350 Avenue Eugène Avinée 59120 Loos
Ville
59120 Loos
Département
Nord

Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché » Mardi 29 septembre, 08h30 Hub Eurasanté Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00

| Financer son innovation en santé : de l’idée au marché

Vous développez une innovation en santé et vous vous demandez quels financements mobiliser pour accélérer votre projet ?
Aides régionales, financements nationaux et européens, prêt bancaires, investisseurs privés… Comment construire une stratégie de financement cohérente, de la recherche jusqu’à la mise sur le marché ?

Pour répondre à ces enjeux, Eurasanté, Clubster NSL et la Banque Populaire du Nord vous invitent à une matinée dédiée au financement de l’innovation en santé pour comprendre, structurer et activer les bons financements publics et privés

: conférences, tables rondes et retours d’expérience réunissant financeurs, acteurs publics, investisseurs et entrepreneurs pour décrypter les leviers de financement à chaque étape de votre projet, suivis d’un temps de networking autour d’un cocktail

Mardi 29 septembre | de 8h30 à 13h
Hub Eurasanté
Inscrivez-vous : https://lnkd.in/ekSteTWK

Hub Eurasanté 350 Avenue Eugène Avinée 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lnkd.in/ekSteTWK »}]
Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché » le 29 septembre 2026 de 8h30 à 13h