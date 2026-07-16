Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché », Hub Eurasanté, Loos

Informations pratiques

Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché » Mardi 29 septembre, 08h30 Hub Eurasanté Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T13:00:00+02:00

| Financer son innovation en santé : de l’idée au marché

Vous développez une innovation en santé et vous vous demandez quels financements mobiliser pour accélérer votre projet ?

Aides régionales, financements nationaux et européens, prêt bancaires, investisseurs privés… Comment construire une stratégie de financement cohérente, de la recherche jusqu’à la mise sur le marché ?

Pour répondre à ces enjeux, Eurasanté, Clubster NSL et la Banque Populaire du Nord vous invitent à une matinée dédiée au financement de l’innovation en santé pour comprendre, structurer et activer les bons financements publics et privés

: conférences, tables rondes et retours d’expérience réunissant financeurs, acteurs publics, investisseurs et entrepreneurs pour décrypter les leviers de financement à chaque étape de votre projet, suivis d’un temps de networking autour d’un cocktail

Mardi 29 septembre | de 8h30 à 13h

Hub Eurasanté

Inscrivez-vous : https://lnkd.in/ekSteTWK

Hub Eurasanté 350 Avenue Eugène Avinée 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lnkd.in/ekSteTWK »}]

Atelier « Financer son innovation en santé : de l’idée au marché » le 29 septembre 2026 de 8h30 à 13h