Atelier Flamenco « La Grammaire des mains » la boutique d’écriture & CO Montpellier

Atelier Flamenco « La Grammaire des mains » la boutique d’écriture & CO Montpellier jeudi 24 juillet 2025.

Atelier Flamenco « La Grammaire des mains » Jeudi 24 juillet, 10h00 la boutique d’écriture & CO Hérault

Adhésion annuelle à l’association: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-24T10:00:00 – 2025-07-24T12:00:00

Fin : 2025-07-24T10:00:00 – 2025-07-24T12:00:00

Avec Olga Magaña nous explorerons les mouvements de nos mains pour créer une chorégraphie, une grammaire commune.

(adultes et enfants à partir de 4 ans )

la boutique d’écriture & CO 76 rue du faubourg figuerolles 34070 montpellier Montpellier 34060 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 02 17 41 »}, {« type »: « email », « value »: « association@laboutiquedecriture.org »}]

Avec Olga Magaña nous explorerons les mouvements de nos mains pour créer une chorégraphie, une grammaire commune.

©Charlotte Rudolph (1928)