Atelier Flash Slam Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Atelier Flash Slam

Rue Jean Teilliet Espace Culturel Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Participez aux ateliers Flash-Slam à l’Espace culturel Laurentine Teillet de Saint-Junien ! Laissez libre cours à votre imagination le temps d’un atelier plein d’énergie et de créativité. Guidés par un animateur, les participants écrivent, slament, s’enregistrent… et leurs textes rejoignent les distributeurs d’histoires des médiathèques de Saint-Junien, Oradour-sur-Glane et Rochechouart ! Une expérience ludique et valorisante pour petits et grands, où chacun peut faire entendre sa voix.

Gratuit sur inscription. Dès 8 ans. .

Rue Jean Teilliet Espace Culturel Laurentine Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17

