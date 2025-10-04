Atelier Fleurs abstraites Alvignac
Atelier Fleurs abstraites Alvignac samedi 4 octobre 2025.
Atelier Fleurs abstraites
1 route de Rocamadour Alvignac Lot
Tarif : – – 20 EUR
2025-10-04 10:00:00
2025-10-04
Venez vous initier au « pouring » dans l’atelier d’Emilie. Il existe de nombreuses variantes autour de cette technique, ce samedi, réalisons des fleurs abstraites.
Tout public
Verre de l’amitié offert
Sur réservation .
1 route de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62
English :
Come and try your hand at « pouring » in Emilie’s workshop
German :
Lernen Sie in Emilies Atelier das « Pouring » kennen
Italiano :
Venite a cimentarvi nel « versamento » nel laboratorio di Emilie
Espanol :
Pruebe a « verter » en el taller de Emilie
