Atelier Fleurs abstraites Alvignac

Atelier Fleurs abstraites Alvignac samedi 4 octobre 2025.

Atelier Fleurs abstraites

1 route de Rocamadour Alvignac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez vous initier au « pouring » dans l’atelier d’Emilie. Il existe de nombreuses variantes autour de cette technique, ce samedi, réalisons des fleurs abstraites.

Tout public

Verre de l’amitié offert

Sur réservation .

1 route de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62

English :

Come and try your hand at « pouring » in Emilie’s workshop

German :

Lernen Sie in Emilies Atelier das « Pouring » kennen

Italiano :

Venite a cimentarvi nel « versamento » nel laboratorio di Emilie

Espanol :

Pruebe a « verter » en el taller de Emilie

