Houssay

Atelier Fleurs cocottes

La Loupiote Houssay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Bibliothèque d’Houssay vous propose un atelier Fleurs cocottes à la Loupiote.

Réalisez un bouquet de fleurs en origami…

À partir d’une technique très simple d’origami et d’un peu de bricolage, venez faire fleurir de jolies fleurs à messages. Chacun pourra laisser libre cours à sa créativité et nous pourrons constituer des bouquets, ou créer une prairie fleurie, joyeuse et poétique.

Renseignements et réservation par mail bibliotheque.houssay@yahoo.fr

Cet atelier est proposé dans le cadre du temps fort Destination Jardins .

Gratuit | À partir de 6 ans | Sur inscription

Rendez-vous au Bar-restaurant La Loupiote à Houssay .

La Loupiote Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 bibliotheque.houssay@yahoo.fr

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English :

The Houssay Library offers a Fleurs cocottes workshop at La Loupiote.

L’événement Atelier Fleurs cocottes Houssay a été mis à jour le 2026-04-07 par SUD MAYENNE