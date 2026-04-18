Atelier Fleurs cocottes Houssay
Atelier Fleurs cocottes Houssay samedi 18 avril 2026.
Houssay
Atelier Fleurs cocottes
La Loupiote Houssay Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La Bibliothèque d’Houssay vous propose un atelier Fleurs cocottes à la Loupiote.
Réalisez un bouquet de fleurs en origami…
À partir d’une technique très simple d’origami et d’un peu de bricolage, venez faire fleurir de jolies fleurs à messages. Chacun pourra laisser libre cours à sa créativité et nous pourrons constituer des bouquets, ou créer une prairie fleurie, joyeuse et poétique.
Renseignements et réservation par mail bibliotheque.houssay@yahoo.fr
Cet atelier est proposé dans le cadre du temps fort Destination Jardins .
Gratuit | À partir de 6 ans | Sur inscription
Rendez-vous au Bar-restaurant La Loupiote à Houssay .
La Loupiote Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 bibliotheque.houssay@yahoo.fr
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English :
The Houssay Library offers a Fleurs cocottes workshop at La Loupiote.
L’événement Atelier Fleurs cocottes Houssay a été mis à jour le 2026-04-07 par SUD MAYENNE