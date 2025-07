ATELIER FLEURS CRÉATIVES Aumelas

ATELIER FLEURS CRÉATIVES Aumelas dimanche 20 juillet 2025.

ATELIER FLEURS CRÉATIVES

7 mas de Pasquier Aumelas Hérault

Tarif : – – 115 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Une découverte des fleurs haut en couleur et en odeur dans une ferme florale héraultaise, Floril’aum avec une visite de leur jardin paysan.

Vous identifierez, cueillerez ces belles dames à la jupette multicolore.

Vous apprendrez les gestes spécifiques du fleuriste poète.

Vous repartirez chez vous avec un magnifique bouquet champêtre et une composition de fleur confectionné par vos soins.

Réservation obligatoire via le site.

A prévoir une bouteille d’eau et un plat à partager pour le midi, un sécateur, un vase pour le bouquet et la soucoupe d’une tasse ou similaire pour la composition. .

7 mas de Pasquier Aumelas 34230 Hérault Occitanie

English :

A colorful and fragrant discovery of flowers at Floril’aum, a flower farm in the Hérault region, with a visit to their country garden.

You’ll identify and pick these beautiful ladies in their multicolored petticoats.

You’ll learn the specific gestures of the poetic florist.

You’ll go home with a magnificent country bouquet and a flower arrangement of your own creation.

German :

Eine farbenfrohe und duftende Entdeckung der Blumen auf der Blumenfarm Floril’aum im Departement Hérault mit einem Besuch ihres Bauerngartens.

Sie werden die schönen Damen mit den bunten Röcken identifizieren und pflücken.

Sie lernen die spezifischen Gesten des poetischen Floristen kennen.

Sie werden mit einem wunderschönen ländlichen Strauß und einem von Ihnen angefertigten Blumenarrangement n

Italiano :

Una scoperta colorata e profumata dei fiori di Floril’aum, un’azienda floricola dell’Hérault, con una visita al loro giardino aziendale.

Sarete in grado di identificare e raccogliere queste belle signore dalle gonne multicolori.

Imparerete le abilità speciali del fiorista poetico.

Tornerete a casa con un magnifico bouquet di campagna e una composizione floreale di vostra creazione.

Espanol :

Un descubrimiento de flores coloridas y perfumadas en Floril’aum, una granja de flores del Hérault, con una visita a su huerto agrícola.

Podrá identificar y recoger a estas bellas damas con sus faldas multicolores.

Aprenderá las habilidades especiales del florista poético.

Volverá a casa con un magnífico ramo campestre y un arreglo floral de su propia creación.

