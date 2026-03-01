Atelier fleurs de Bach les émotions dans la maladie

16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Atelier fleurs de Bach les émotions dans la maladie

Atelier de 2 heures, pour découvrir la méthode des fleurs de Bach et aborder les différentes fleurs possibles pour soutenir tout l’émotionnel existant lié à la maladie.

Chacun(e) pourra trouver les fleurs qui lui conviennent selon ses émotions du moment et confectionner son flacon d’élixir personnalisé. 35 .

16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 28 04 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bach flower workshop Emotions in illness

L’événement Atelier fleurs de Bach les émotions dans la maladie Ouvrouer-les-Champs a été mis à jour le 2026-03-02 par ADRT45