Atelier fleurs de Bach les émotions dans la maladie Ouvrouer-les-Champs

Atelier fleurs de Bach les émotions dans la maladie
16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs Loiret
Début : Samedi 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
2026-03-21
Atelier de 2 heures, pour découvrir la méthode des fleurs de Bach et aborder les différentes fleurs possibles pour soutenir tout l’émotionnel existant lié à la maladie.
Chacun(e) pourra trouver les fleurs qui lui conviennent selon ses émotions du moment et confectionner son flacon d’élixir personnalisé. 35 .
16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 28 04 29
English :
Bach flower workshop Emotions in illness
