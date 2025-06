Atelier Fleurs d’été – Aurec-sur-Loire 18 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Atelier Fleurs d’été Librairie-Salon de thé Les Pages du Château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

boisson comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-18

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Atelier arrangement floral « fleurs d’été » par Nathalie Raymond.

L’été sera presque là alors cueillez autour de vous fleurs, épis, herbes folles et nous en ferons un magnifique bouquet.

Sur réservation.

.

Librairie-Salon de thé Les Pages du Château

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com

English :

Summer flowers » floral arrangement workshop by Nathalie Raymond.

Summer’s almost here, so gather flowers, spikes and wild grasses and we’ll make a beautiful bouquet.

Reservations required.

German :

Blumenarrangement-Workshop « Sommerblumen » von Nathalie Raymond.

Der Sommer ist fast da, also pflücken Sie um sich herum: Blumen, Ähren, Wildkräuter und wir stellen daraus einen wunderschönen Strauß zusammen.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di composizione floreale « Fiori d’estate » di Nathalie Raymond.

L’estate è quasi arrivata: raccogliete fiori, spighe ed erbe selvatiche intorno a voi e creeremo un magnifico bouquet.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Taller de arreglos florales « Flores de verano » de Nathalie Raymond.

El verano está a punto de llegar, así que recoja flores, espigas y hierbas silvestres de su entorno y crearemos un magnífico ramo.

Es necesario reservar.

L’événement Atelier Fleurs d’été Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Loire Semène