ATELIER FLEURS EN FEUTRINE Bourbonne-les-Bains vendredi 14 novembre 2025.

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Tout public
Venez passer un agréable après-midi en réalisant des fleurs en feutrine (matériel fourni).
Animé par Ludivine Leduc   .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

