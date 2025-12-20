Atelier fleurs en origami Rue Albert Theulier Eyzerac

Atelier fleurs en origami

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

.

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 ludotheque@perigord-limousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fleurs en origami

L’événement Atelier fleurs en origami Eyzerac a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère