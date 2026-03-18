Atelier fleurs en papier rue de Verdun Montpon-Ménestérol
Atelier fleurs en papier rue de Verdun Montpon-Ménestérol mercredi 15 avril 2026.
Atelier fleurs en papier
rue de Verdun Espace Culturel Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Atelier fleurs en papier Venez créer des fleurs en papier à partir de livres récupérés en déchèterie de 14h à 16h30 à l’Espace Culturel gratuit sur réservation à partir de 9 ans accompagnés 05 53 82 30 54 .
rue de Verdun Espace Culturel Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English : Atelier fleurs en papier
L’événement Atelier fleurs en papier Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord