Atelier fleurs en papier rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Atelier fleurs en papier

rue de Verdun Espace Culturel Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier fleurs en papier Venez créer des fleurs en papier à partir de livres récupérés en déchèterie de 14h à 16h30 à l’Espace Culturel gratuit sur réservation à partir de 9 ans accompagnés 05 53 82 30 54 .

rue de Verdun Espace Culturel Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English : Atelier fleurs en papier

L’événement Atelier fleurs en papier Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord