Atelier Fleurs et printemps Boutique SYMBIOSE Rochechouart samedi 11 avril 2026.

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 30 EUR

Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

2026-04-11

Offrez à vos petits créatifs une parenthèse artistique avec nos Ateliers Céramique Kids 2025-2026. Trois rendez-vous ludiques pour explorer la terre et repartir avec une création unique !
Célébrons le retour du soleil ! Lors de cet atelier, les enfants façonnent de magnifiques fleurs en céramique. Un moment de douceur et de manipulation pour faire éclore leur imagination.   .

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47  contact@artisans-symbiose.fr

