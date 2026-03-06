Atelier Fleurs et printemps Boutique SYMBIOSE Rochechouart

Atelier Fleurs et printemps

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Offrez à vos petits créatifs une parenthèse artistique avec nos Ateliers Céramique Kids 2025-2026. Trois rendez-vous ludiques pour explorer la terre et repartir avec une création unique !

Célébrons le retour du soleil ! Lors de cet atelier, les enfants façonnent de magnifiques fleurs en céramique. Un moment de douceur et de manipulation pour faire éclore leur imagination. .

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47 contact@artisans-symbiose.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fleurs et printemps

L’événement Atelier Fleurs et printemps Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin