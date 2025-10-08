Atelier Fleurs extraordinaires avec Anaëlle Rambaud Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Atelier Fleurs extraordinaires avec Anaëlle Rambaud

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Tout public

L’expérience SF revient au Carré Blanc avec le festival Hyperstellaire proposé du 14 au 21 février dans plusieurs structures culturelles du Grand Reims.

Boules de coton, fil chenille et autres morceaux de papier colorés… en assemblant des matériaux différents, apprends à fabriquer des fleurs de l’espace, plus scintillantes les unes que les autres !

Laisse-toi guider et inspirer par Anaëlle Rambaud ! Cette artiste plasticienne de l’Atelier Hyperespace sublime le réel et la nature en lui apportant toujours plus de couleurs et de paillettes dans des fresques, des toiles, des tapis tuftés, des installations, des illustrations. À toi de jouer !

2 ateliers 14h & 16h (durée 1h)

Age = 5 ans+, accompagné d’un adulte .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67

English : Atelier Fleurs extraordinaires avec Anaëlle Rambaud

