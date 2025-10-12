Atelier Fleurs fraîches Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 16:30:00

2025-10-12

Artisan Fleuriste passionnée depuis toujours, Delphine Renaud a créé sa société en octobre 2016. Un lieu hors du commun, chaleureux et atypique.

Son goût certain pour le partage et l’échange l’ont poussé à proposer des ateliers d’art floral Un moment ré-créatif à souhait !

Delphine Renaud de l’Atelier de Masha vous propose de venir réaliser pas à pas, selon les explications fournies, une Charlotte florale aux couleurs acidulées.

Venez chercher un peu de couleur et de paillettes qui manquent à nos journées d’hiver et offrez-vous ce dessert.

0 calories, 0 remords ! À dévorer des yeux uniquement.

Public À partir de 12 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

