Atelier Fleurs fraîches Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier Fleurs fraîches Maison des Métiers d’Art Douains dimanche 12 octobre 2025.
Atelier Fleurs fraîches
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 16:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Artisan Fleuriste passionnée depuis toujours, Delphine Renaud a créé sa société en octobre 2016. Un lieu hors du commun, chaleureux et atypique.
Son goût certain pour le partage et l’échange l’ont poussé à proposer des ateliers d’art floral Un moment ré-créatif à souhait !
Delphine Renaud de l’Atelier de Masha vous propose de venir réaliser pas à pas, selon les explications fournies, une Charlotte florale aux couleurs acidulées.
Venez chercher un peu de couleur et de paillettes qui manquent à nos journées d’hiver et offrez-vous ce dessert.
0 calories, 0 remords ! À dévorer des yeux uniquement.
Public À partir de 12 ans .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
English : Atelier Fleurs fraîches
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Fleurs fraîches Douains a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération