Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine

Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine samedi 30 août 2025.

Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine

Jardin Botanique Marnay-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 15:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Le samedi 30 aout 2025 à 15h30

Atelier Fleurs séchées

au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine .

Jardin Botanique Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 21 94 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise