Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine
Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine samedi 30 août 2025.
Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine
Jardin Botanique Marnay-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 15:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Le samedi 30 aout 2025 à 15h30
Atelier Fleurs séchées
au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine .
Jardin Botanique Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 21 94 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Fleurs séchées au Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise