Atelier fleurs séchées couronne SARLABOUS Sarlabous
Atelier fleurs séchées couronne SARLABOUS Sarlabous lundi 2 mars 2026.
Atelier fleurs séchées couronne
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 15:00:00
fin : 2026-03-02 16:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Atelier de fleurs séchées au Moulin des Baronnies. Fabrication de couronnes en fleurs séchées. Information et inscription auprès de Stéphanie 06 33 01 82 14
.
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 01 82 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dried flower workshop at Moulin des Baronnies. Wreath-making with dried flowers. Information and registration with Stéphanie: 06 33 01 82 14
L’événement Atelier fleurs séchées couronne Sarlabous a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65