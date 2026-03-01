Atelier fleurs séchées Salon des P’tea Chats Le Havre
Atelier fleurs séchées
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Alexandra d’@atelierfridalh revient pour un atelier fleurs séchées avec la création d’une cloche.
Inscription sur la page Facebook @atelierfridalh .
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com
