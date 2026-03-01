Atelier fleurs séchées Salon des P’tea Chats Le Havre

Atelier fleurs séchées Salon des P’tea Chats Le Havre samedi 28 mars 2026.

Atelier fleurs séchées

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Alexandra d’@atelierfridalh revient pour un atelier fleurs séchées avec la création d’une cloche.

Inscription sur la page Facebook @atelierfridalh   .

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96  lesalondespteachats@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fleurs séchées

L’événement Atelier fleurs séchées Le Havre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie