Atelier fleurs séchées mobile SARLABOUS Sarlabous

Atelier fleurs séchées mobile

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-03-02 15:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Atelier de fleurs séchées au Moulin des Baronnies. Fabrication de mobile en fleurs séchées. Information et inscription auprès de Stéphanie 06 33 01 82 14

.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 01 82 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dried flower workshop at Moulin des Baronnies. Make a mobile out of dried flowers. Information and registration with Stéphanie: 06 33 01 82 14

L’événement Atelier fleurs séchées mobile Sarlabous a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65