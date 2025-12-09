atelier flip book parents enfants Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 – 16:00

Gratuit : non Tarif : adhésion 10 € + 16 € la séance pour le couple, supplément 6 €pour un deuxième enfant Adulte, En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

LE PAVILLON, espace dédié aux arts visuels propose un atelier flip book parents-enfants. Création d’un FLIP BOOK format 12 x 8 cm par participant en 30-40 feuillets autour de l’écriture et du mouvement ou comment réaliser le récit d’une forme, d’un mot en débutant par un trait de crayon à l’aide d’ un pochoir. L’atelier se déroule en plusieurs étapes : choix des outils, crayons, feutres, et pochoirs. A partir de la trace laissée par l’outil sur chaque feuillet construction de la forme, assemblage des feuillets, agrafage, réalisation de la couverture et assemblage.Matériaux : papier cartonné, colle, crayon, couleur, éléments photocopiés.

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980