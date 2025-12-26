Atelier Flipbook, Médiathèque Espelette
Atelier Flipbook
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Après la découverte et la pratique du manga et du stop-motion, Nicolas Sarrade revient pour vous présenter la technique du Flipbook. Il vous livrera les secrets pour créer votre propre animation en papier. .
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelettte.fr
