Atelier flocage Biblio’fil Bibliothèque pour petits et grands Mouzeil
Atelier flocage Biblio’fil Bibliothèque pour petits et grands Mouzeil mercredi 29 octobre 2025.
Atelier flocage Biblio’fil
Bibliothèque pour petits et grands 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Atelier de flocage de tote-bag
Choisis un slogan « Monstrueux » pour personnaliser ton tote-bag (fourni), avec l’Espace Multimédia.
Durée 2h.
Inscriptions sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la Bibliothèque pour petits et grands de Mouzeil. .
Bibliothèque pour petits et grands 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63
English :
Tote-bag flocking workshop
German :
Workshop zum Beflocken von Tote-Bags
Italiano :
Laboratorio di floccaggio delle borse
Espanol :
Taller de flocado de bolsas
L’événement Atelier flocage Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis