Atelier Flocage sur t-shirt Pont-l’Évêque 8 juillet 2025 14:00

Calvados

Atelier Flocage sur t-shirt 18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-08 16:00:00

2025-07-08

Apporte ton t-shirt uni et viens le customiser !

Technique (flocage) machine de découpe et presse à chaud.

À partir de 8 ans.

Tarif 3,40 €

Par l’Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque

18 Rue Thouret

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49

English : Atelier Flocage sur t-shirt

Bring your plain T-shirt and come customize it!

Technique: (flocking) cutting machine and heat press.

Ages 8 and up.

Price: 3.40?

By Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque

German : Atelier Flocage sur t-shirt

Bring dein einfarbiges T-Shirt mit und komm vorbei, um es zu individualisieren!

Technik: (Flock) Schneidemaschine und Heißpresse.

Ab 8 Jahren.

Preis: 3,40 ?

Durch den Espace Public Numérique von Pont-l’Évêque

Italiano :

Portate la vostra maglietta semplice e venite a personalizzarla!

Tecnica: macchina da taglio (flock) e pressa a caldo.

Per bambini dagli 8 anni in su.

Prezzo: 3,40 euro

A cura dell’Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque

Espanol :

¡Trae tu camiseta lisa y ven a personalizarla!

Técnica: máquina de corte (flocado) y prensa térmica.

Para niños a partir de 8 años.

Precio: 3,40

A cargo del Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque

