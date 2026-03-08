Atelier floral à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy
Atelier floral à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy samedi 21 mars 2026.
Atelier floral à Bucey lès Gy
Fleuriste alex flore Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Rendez-vous à 14h30 chez la fleuriste Alex Flore pour un moment créatif et convivial autour des fleurs. Lors de cet atelier, vous apprendrez à composer un bouquet rond. Pensez à réserver ! .
Fleuriste alex flore Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 83 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier floral à Bucey lès Gy
L’événement Atelier floral à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY