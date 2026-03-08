Atelier floral à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy

Atelier floral à Bucey lès Gy

Rendez-vous à 14h30 chez la fleuriste Alex Flore pour un moment créatif et convivial autour des fleurs. Lors de cet atelier, vous apprendrez à composer un bouquet rond. Pensez à réserver ! .

Fleuriste alex flore Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 83 52

