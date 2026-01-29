Atelier floral à Vauclair

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Célébrons Pâques !

Viens éveiller ta créativité lors de notre atelier floral spécialement conçu pour les enfants ! Chaque participant pourra réaliser son nid de Pâques unique en choisissant et en assemblant fleurs, feuillages, décorations et petits trésors printaniers. Un moment ludique et sensoriel, où imagination et dextérité se mêlent pour créer une jolie décoration à rapporter chez soi ou à offrir.

Un atelier proposé par la Communauté de Communes du Chemin des Dames en collaboration d’ID Fleurs 02…

RV au Pavillon de Vauclair à 10h ! (durée ~ 2h sur réservation à partir de 6 ans, avec accompagnement d’un adulte obligatoire) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrating Easter!

L’événement Atelier floral à Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Pays de Laon