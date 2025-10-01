Atelier floral Boutique Le Repaire Avallon
mercredi 1 octobre 2025
Atelier floral
Boutique Le Repaire 32 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne
Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
2025-10-01
Atelier floral avec le Repaire, café-fleuriste
Vous souhaitez partager un bon moment avec un.e ami.e, les enfants ou de la famille ? Vous cherchez une activité originale pour un EVJF ? Hop ! Le Repaire vous propose un atelier floral sur mesure pour apprendre en vous amusant et repartir avec votre création !
Possible d’organiser un atelier sur-mesure pour au minimum 5 personnes. N’hésitez pas à me contacter pour les dates !
Prochain atelier Mercredi 1er Octobre de 15h à 16H30.
Ateliers Couronnes de Noël à venir ! .
Boutique Le Repaire 32 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lerepaire89@gmail.com
