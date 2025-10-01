Atelier floral Boutique Le Repaire Avallon

Atelier floral Boutique Le Repaire Avallon mercredi 1 octobre 2025.

Atelier floral

Boutique Le Repaire 32 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

2025-10-01

Atelier floral avec le Repaire, café-fleuriste

Vous souhaitez partager un bon moment avec un.e ami.e, les enfants ou de la famille ? Vous cherchez une activité originale pour un EVJF ? Hop ! Le Repaire vous propose un atelier floral sur mesure pour apprendre en vous amusant et repartir avec votre création !

Possible d’organiser un atelier sur-mesure pour au minimum 5 personnes. N’hésitez pas à me contacter pour les dates !

Prochain atelier Mercredi 1er Octobre de 15h à 16H30.

Ateliers Couronnes de Noël à venir ! .

Boutique Le Repaire 32 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lerepaire89@gmail.com

