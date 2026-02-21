Atelier floral bouquet de saison Mamie + Petit Enfant dès 6 ans Marguerite et compagnie Cusset

Atelier floral bouquet de saison Mamie + Petit Enfant dès 6 ans

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Composition d’un bouquet de fleurs françaises de saison. Réalisation à 2, Mamie + Petit Enfant dès 6 ans.

Un temps de partage pour comprendre la floriculture française et se reconnecter aux saisons.

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

English :

Composition of a bouquet of seasonal French flowers. For 2, Mamie + Petit Enfant from 6 years old.

A time of sharing to understand French floriculture and reconnect with the seasons.

