Atelier floral centre de table de fêtes dans une boîte Tennie
Atelier floral centre de table de fêtes dans une boîte
Tennie Sarthe
Inscription obligatoire avant le 1er décembre. , Proposé par Familles rurales. Places limitées. Se munir d’un sécateur, petits branchages, sac-poubelle. Au choix roses blanches ou rouges ou mixte.
Jeudi 18 décembre 2025 à 20h00 à la salle du Temps Libre
25€ adhérent
27€ non adhérent .
Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 29 68 38
Floral workshop: festive centerpiece in a box
