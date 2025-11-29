Atelier floral centre de table de fêtes dans une boîte Tennie

Atelier floral centre de table de fêtes dans une boîte

Atelier floral centre de table de fêtes dans une boîte

Inscription obligatoire avant le 1er décembre. , Proposé par Familles rurales. Places limitées. Se munir d’un sécateur, petits branchages, sac-poubelle. Au choix roses blanches ou rouges ou mixte.

Jeudi 18 décembre 2025 à 20h00 à la salle du Temps Libre

25€ adhérent

27€ non adhérent .

Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 29 68 38

English :

Floral workshop: festive centerpiece in a box

