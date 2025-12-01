Atelier Floral Centre de table spécial Noël Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Floral Centre de table spécial Noël

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21 12:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Delphine Renaud de l’Atelier de Masha vous propose de venir réaliser pas à pas, selon les explications fournies, une belle composition fleuri que vous pourrez mettre au centre de votre table de Noël. Vous la remplirez de mousse florale afin de commencer à réaliser la composition de fleurs fraîches.

Public À partir de 12 ans

Attention Exceptionnellement pour cet atelier, les inscriptions s’achèveront le 16 décembre. .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

