Atelier Floral Centre de table spécial Noël Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21 12:30:00
2025-12-21
Delphine Renaud de l’Atelier de Masha vous propose de venir réaliser pas à pas, selon les explications fournies, une belle composition fleuri que vous pourrez mettre au centre de votre table de Noël. Vous la remplirez de mousse florale afin de commencer à réaliser la composition de fleurs fraîches.
Public À partir de 12 ans
Attention Exceptionnellement pour cet atelier, les inscriptions s’achèveront le 16 décembre. .
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
