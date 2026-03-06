Atelier floral c’est le printemps La ferme aux mille pétales Pagny-le-Château

Atelier floral c’est le printemps

La ferme aux mille pétales 13 Route de Franxault Pagny-le-Château Côte-d’Or

Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Atelier cueillette et confection de bouquets. Venez cueillir et composer vous même votre bouquet sous les conseils avisés de Isabelle, la fleuriste de la ferme.
Le petit + vous choisissez vous mêmes et sans limitation les fleurs qui composeront votre œuvre, en déambulant dans notre parcelle fleurie, au gré de vos envies.

Durée environ 2h   .

La ferme aux mille pétales 13 Route de Franxault Pagny-le-Château 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 95 18 72  1000petalesbourgogne@gmail.com

