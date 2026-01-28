ATELIER FLORAL CHEZ GUIB’S BEER Brasserie Guib’s Beer Mayenne

ATELIER FLORAL CHEZ GUIB’S BEER

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

RDV à la brasserie Guib’s Beer pour un Atelier Floral animé par l’Atelier Papillon 53

Animé par l’Atelier Papillon 53 !

Thèmes et techniques variés, fleurs fraîches ou séchées.

25 euros

Durée 2h

10 places maximum .

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at Guib’s Beer for a floral workshop led by Atelier Papillon 53

L’événement ATELIER FLORAL CHEZ GUIB’S BEER Mayenne a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Mayenne Co