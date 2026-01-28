ATELIER FLORAL CHEZ GUIB’S BEER Brasserie Guib’s Beer Mayenne
Brasserie Guib's Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne
Début : 2026-02-21 17:00:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
2026-02-21
RDV à la brasserie Guib’s Beer pour un Atelier Floral animé par l’Atelier Papillon 53
Animé par l’Atelier Papillon 53 !
Thèmes et techniques variés, fleurs fraîches ou séchées.
25 euros
Durée 2h
10 places maximum .
Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
Meet at Guib’s Beer for a floral workshop led by Atelier Papillon 53
