Atelier floral chez Lilas Bloom Lilas Bloom Fouesnant
mercredi 23 septembre 2026 · Lilas Bloom · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Atelier floral chez Lilas Bloom
Lilas Bloom 52 Rue Armor Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-25
Le magasin de fleurs Lilas Bloom de Fouesnant propose un atelier floral.
Au programme : Bouquet fleurs séchées
Sur inscription.
Tout le programme en détail dans documents .
Lilas Bloom 52 Rue Armor Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 53 04 03
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English :
L’événement Atelier floral chez Lilas Bloom Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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