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AGENDA · Fouesnant

Atelier floral chez Lilas Bloom Lilas Bloom Fouesnant

mercredi 23 septembre 2026 · Lilas Bloom · Fouesnant

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lilas Bloom
Adresse
52 Rue Armor
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Atelier floral chez Lilas Bloom

Lilas Bloom 52 Rue Armor Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-09-25

Le magasin de fleurs Lilas Bloom de Fouesnant propose un atelier floral.
Au programme : Bouquet fleurs séchées
Sur inscription.
Tout le programme en détail dans documents   .

Lilas Bloom 52 Rue Armor Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 53 04 03 

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English :

L’événement Atelier floral chez Lilas Bloom Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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