Informations pratiques

Fouesnant

Atelier floral chez Lilas Bloom

Lilas Bloom 52 Rue Armor Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-30 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-30

Le magasin de fleurs Lilas Bloom de Fouesnant propose un atelier floral.

Au programme : Jardin paysagé

Sur inscription.

Tout le programme en détail dans documents .

Lilas Bloom 52 Rue Armor Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 53 04 03

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English :

L’événement Atelier floral chez Lilas Bloom Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FOUESNANT LES GLENAN