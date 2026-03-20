Atelier floral Composition champêtre

Le Barp Gironde

Tarif : – – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

MURIEL DAUS FLEURISTE

À l’occasion de l’arrivée du printemps, venez participer à un atelier de création de composition de fleurs champêtres animé par Muriel Daus, en partenariat avec la Cave des Tontons.

Un moment créatif et convivial pour laisser parler votre imagination et repartir avec votre propre composition florale, qui apportera une touche de nature, de couleur et de parfum à votre intérieur.

Sur inscription

06 67 24 19 76

creationnature@hotmail.fr .

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 19 76

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English : Atelier floral Composition champêtre

L’événement Atelier floral Composition champêtre Le Barp a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Val de l’Eyre