Atelier floral Composition florale de Pâques Saint-Magne
Atelier floral Composition florale de Pâques Saint-Magne samedi 4 avril 2026.
Atelier floral Composition florale de Pâques
1 Route de Louchats Saint-Magne Gironde
Tarif : – – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
MURIEL DAUS FLEURISTE
À l’occasion des fêtes de Pâques, participez à un atelier de création florale animé par Muriel Daus. Un moment créatif et convivial pour réaliser votre composition florale et repartir avec votre création.
Sur inscription
06 67 24 19 76
creationnature@hotmail.fr .
1 Route de Louchats Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 19 76
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English : Atelier floral Composition florale de Pâques
L’événement Atelier floral Composition florale de Pâques Saint-Magne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Val de l’Eyre