Atelier floral Composition florale de Pâques

1 Route de Louchats Saint-Magne Gironde

Tarif : – – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

MURIEL DAUS FLEURISTE

À l’occasion des fêtes de Pâques, participez à un atelier de création florale animé par Muriel Daus. Un moment créatif et convivial pour réaliser votre composition florale et repartir avec votre création.

Sur inscription

06 67 24 19 76

creationnature@hotmail.fr .

1 Route de Louchats Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 19 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier floral Composition florale de Pâques

L’événement Atelier floral Composition florale de Pâques Saint-Magne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Val de l’Eyre