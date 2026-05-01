Atelier floral composition fraîcheur de Mai La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble
Atelier floral composition fraîcheur de Mai La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble dimanche 24 mai 2026.
Châteaudouble
Atelier floral composition fraîcheur de Mai
La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : 50 – 50 – EUR
Soit en solo soit pour un duo adulte/enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 14:30:00
Date(s) :
2026-05-24
En solo ou en duo avec un mini (+/- 4 ans), viens découvrir le piquage avec la réalisation d’une composition florale avec de belles teintes douces et repars avec ta création.
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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49
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English :
Solo or in duo with a mini (+/- 4 years), come and discover quilting by creating a floral arrangement in beautiful, soft shades, and leave with your own creation.
L’événement Atelier floral composition fraîcheur de Mai Châteaudouble a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme