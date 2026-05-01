Atelier floral composition fraîcheur de Mai La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

Châteaudouble

Atelier floral composition fraîcheur de Mai

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Soit en solo soit pour un duo adulte/enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 14:30:00

Date(s) :

2026-05-24

En solo ou en duo avec un mini (+/- 4 ans), viens découvrir le piquage avec la réalisation d’une composition florale avec de belles teintes douces et repars avec ta création.

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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49

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English :

Solo or in duo with a mini (+/- 4 years), come and discover quilting by creating a floral arrangement in beautiful, soft shades, and leave with your own creation.

L’événement Atelier floral composition fraîcheur de Mai Châteaudouble a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme