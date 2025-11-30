Atelier Floral Couronne de l’Avent Au Panaché Fleuri La Barthe-de-Neste
Au Panaché Fleuri 2.route de Lannemezan La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-30 18:00:00
fin : 2025-11-30
Venez passer un moment agréable et convivial et repartez avec votre création.
Tarif 40€
Fournitures et fleurs incluses
Renseignements et réservation au 05 62 49 15 60.
Au Panaché Fleuri 2.route de Lannemezan La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 49 15 60
English :
Floral workshop: Advent wreaths
Come and spend a pleasant and convivial moment, and leave with your own creation.
Price: 40?
Supplies and flowers included
Information and booking at 05 62 49 15 60.
German :
Blumenatelier: Adventskranz
Verbringen Sie einen angenehmen und geselligen Moment und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.
Preis: 40 ?
Materialien und Blumen inbegriffen
Informationen und Reservierungen unter 05 62 49 15 60.
Italiano :
Laboratorio floreale: corone d’Avvento
Venite a trascorrere un momento piacevole e conviviale e andate via con la vostra creazione.
Prezzo: 40?
Materiale e fiori inclusi
Informazioni e prenotazioni al numero 05 62 49 15 60.
Espanol :
Taller floral: Coronas de Adviento
Ven a pasar un momento agradable y de convivencia y sal con tu propia creación.
Precio: 40?
Material y flores incluidos
Información y reservas en el 05 62 49 15 60.
