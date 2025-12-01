Atelier floral couronne de Noël ( enfants ) Zone commercial Carrefour Mours-Saint-Eusèbe
Atelier floral couronne de Noël ( enfants ) Zone commercial Carrefour Mours-Saint-Eusèbe mercredi 10 décembre 2025.
Atelier floral couronne de Noël ( enfants )
Zone commercial Carrefour Crealy fleurs Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-13
Atelier spécial enfants de 5 à 12 ans. Inscription uniquement par téléphone ou en boutique validée après règlement.
.
Zone commercial Carrefour Crealy fleurs Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 99 79
English :
Special workshop for children aged 5 to 12. Registration only by telephone or in store, valid after payment.
German :
Spezieller Workshop für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Anmeldung nur per Telefon oder in der Boutique, gültig nach Zahlungseingang.
Italiano :
Laboratorio speciale per bambini dai 5 ai 12 anni. Iscrizione solo per telefono o in negozio, valida dopo il pagamento.
Espanol :
Taller especial para niños de 5 a 12 años. Inscripción solo por teléfono o en tienda, válida previo pago.
L’événement Atelier floral couronne de Noël ( enfants ) Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme