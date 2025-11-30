Atelier floral Couronne de Noël Château Léognan Léognan

Atelier floral Couronne de Noël

Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez passer un après-midi créatif et poétique au cœur du parc du Château Léognan !

Commencez par une douce cueillette de feuillages et de fleurs d’hiver, puis laissez-vous guider par Virginie de L’Estafleurette pour créer votre propre couronne naturelle, unique et pleine de charme pour Noël.

Un moment convivial, créatif et ressourçant à partager seul, en famille ou entre amis.

Venez créer votre couronne et emporter un peu de magie de saison avec vous ! .

Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine chloe@chateauleognan.com

