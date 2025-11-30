Atelier floral Couronne de Noël Château Léognan Léognan
Atelier floral Couronne de Noël Château Léognan Léognan dimanche 30 novembre 2025.
Atelier floral Couronne de Noël
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez passer un après-midi créatif et poétique au cœur du parc du Château Léognan !
Commencez par une douce cueillette de feuillages et de fleurs d’hiver, puis laissez-vous guider par Virginie de L’Estafleurette pour créer votre propre couronne naturelle, unique et pleine de charme pour Noël.
Un moment convivial, créatif et ressourçant à partager seul, en famille ou entre amis.
Venez créer votre couronne et emporter un peu de magie de saison avec vous ! .
chloe@chateauleognan.com
