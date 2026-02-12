ATELIER FLORAL COURONNE EN CŒUR ÉTERNEL Montpellier
ATELIER FLORAL COURONNE EN CŒUR ÉTERNEL Montpellier dimanche 22 février 2026.
ATELIER FLORAL COURONNE EN CŒUR ÉTERNEL
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : 55 – 55 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Offrez-vous un moment créatif et poétique autour des fleurs éternelles, le dimanche 22 février de 15h à 17h30, à Pépita Café à Montpellier.
Guidé·e par une floral designer, vous apprendrez à travailler les fleurs séchées et stabilisées pour réaliser une couronne en forme de cœur, symbole d’amour et de douceur.
Offrez-vous un moment créatif et poétique autour des fleurs éternelles, le dimanche 22 février de 15h à 17h30, à Pépita Café à Montpellier.
Guidé·e par une floral designer, vous apprendrez à travailler les fleurs séchées et stabilisées pour réaliser une couronne en forme de cœur, symbole d’amour et de douceur.
Matériel, boissons et gourmandises inclus.
Tarif 55 € personne.
Sur réservation .
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to a creative and poetic moment around eternal flowers, on Sunday February 22 from 3pm to 5:30pm, at Pépita Café in Montpellier.
Guided by a floral designer, you’ll learn how to work with dried and stabilized flowers to create a heart-shaped wreath, a symbol of love and gentleness.
L’événement ATELIER FLORAL COURONNE EN CŒUR ÉTERNEL Montpellier a été mis à jour le 2026-02-09 par 34 OT MONTPELLIER