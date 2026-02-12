ATELIER FLORAL COURONNE EN CŒUR ÉTERNEL Montpellier

ATELIER FLORAL COURONNE EN CŒUR ÉTERNEL

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Offrez-vous un moment créatif et poétique autour des fleurs éternelles, le dimanche 22 février de 15h à 17h30, à Pépita Café à Montpellier.

Guidé·e par une floral designer, vous apprendrez à travailler les fleurs séchées et stabilisées pour réaliser une couronne en forme de cœur, symbole d’amour et de douceur.

Matériel, boissons et gourmandises inclus.

Tarif 55 € personne.

Sur réservation .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a creative and poetic moment around eternal flowers, on Sunday February 22 from 3pm to 5:30pm, at Pépita Café in Montpellier.

Guided by a floral designer, you’ll learn how to work with dried and stabilized flowers to create a heart-shaped wreath, a symbol of love and gentleness.

