Atelier Floral Dessus de table Au Panaché Fleuri La Barthe-de-Neste

Au Panaché Fleuri 2.route de Lannemezan La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Atelier Floral Dessus de table

Venez passer un moment agréable et convivial et repartez avec votre création.

Tarif 40€

Fournitures et fleurs incluses

Renseignements et réservation au 05 62 49 15 60.

Au Panaché Fleuri 2.route de Lannemezan La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 49 15 60

English :

Floral workshop: Table tops

Come and spend a pleasant, convivial moment and leave with your own creation.

Price: 40?

Supplies and flowers included

Information and booking at 05 62 49 15 60.

German :

Blumen-Workshop: Tischdekoration

Verbringen Sie einen angenehmen und geselligen Moment und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.

Preis: 40 ?

Materialien und Blumen inbegriffen

Informationen und Reservierungen unter 05 62 49 15 60.

Italiano :

Laboratorio floreale: Piani d’appoggio

Venite a trascorrere un momento piacevole e conviviale e andate via con la vostra creazione.

Prezzo: 40?

Materiale e fiori inclusi

Informazioni e prenotazioni al numero 05 62 49 15 60.

Espanol :

Taller floral: Tapas de mesa

Venga a pasar un momento agradable y de convivencia y salga con su propia creación.

Precio: 40?

Material y flores incluidos

Información y reservas en el 05 62 49 15 60.

