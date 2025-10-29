Atelier floral d’Halloween Atelier Santoline Bayonne

Atelier floral d’Halloween

Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d’Amou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Déroulement de votre atelier

Accueil boissons et bonbons

Présentation et découverte de l’Atelier Santoline, atelier-boutique au coeur de Bayonne

Découverte des fleurs et matériaux dans des déclinaisons d’orange bien sûr!

Moment créatif et doux, vous créerez un bel ensemble piquée dans un beau pot aux couleurs de l’automne. Après avoir abordé quelques notions indispensables harmonies, respect des formes, valeurs des végétaux, point focal,…

A votre rythme, votre composition florale prendra forme, il sera à votre image, unique comme cet instant.

Fin d’atelier Vous repartez avec votre création pour vous ou pour offrir.

Sans peur, vous réaliserez une composition florale à thème avec des vraies fleurs, des graminées, du feuillage et plein d’autres merveilles. .

Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d’Amou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 43 ateliersantoline@gmail.com

