Atelier floral d’Halloween Atelier Santoline Bayonne

Atelier floral d’Halloween

Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d'Amou Bayonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Atelier créatif floral en duo avec Stéphanie, artisan fleuriste à l’Atelier Santoline

Animatrice d’ateliers floraux et végétaux toute l’année, Stéphanie vous propose pour Halloween un atelier unique.

Venez créer avec votre enfant ou petit-enfant un décor floral en fleurs séchées dans un écrin de verdure propice à la détente, au bien-être et à l’inspiration. .

Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d'Amou Bayonne 64100 +33 6 48 98 59 49 ateliersantoline@gmail.com

