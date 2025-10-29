Atelier floral d’Halloween Atelier Santoline Bayonne
Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d’Amou Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Atelier créatif floral en duo avec Stéphanie, artisan fleuriste à l’Atelier Santoline
Animatrice d’ateliers floraux et végétaux toute l’année, Stéphanie vous propose pour Halloween un atelier unique.
Venez créer avec votre enfant ou petit-enfant un décor floral en fleurs séchées dans un écrin de verdure propice à la détente, au bien-être et à l’inspiration. .
Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d’Amou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 49 ateliersantoline@gmail.com
