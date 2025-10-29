Atelier floral d’Halloween Atelier B&L Tôtes

Atelier B&L 8 place du général de Gaulle Tôtes Seine-Maritime

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Viens réaliser une jolie composition florale effrayante pour Halloween à l’atelier B&L !

Dans notre atelier décoré spécialement pour Halloween, crée ta composition, profite d’un petit maquillage si tu en as envie, des jeux et bien sûr des bonbons ! Deux ateliers, un à 10h30 et un à 14h15.

Chaque participant repartira bien sûr avec sa création ! N’hésite pas à venir déguisé.

De 6 à 13 ans .

Atelier B&L 8 place du général de Gaulle Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 88 16 63 51

