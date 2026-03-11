Atelier floral du printemps des poètes Marguerite et compagnie Cusset
Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Atelier bouquet de saison avec lecture de poèmes. En partenariat avec la médiathèque de Cusset, réalisation d’un bouquet de fleurs françaises du moment entrecoupé de lectures de poèmes sur le thème de la liberté.
Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com
Seasonal bouquet workshop with poetry readings. In partnership with the Cusset media library, create a bouquet of contemporary French flowers, interspersed with poetry readings on the theme of freedom.
