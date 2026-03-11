Atelier floral du printemps des poètes Marguerite et compagnie Cusset

Atelier floral du printemps des poètes

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier bouquet de saison avec lecture de poèmes. En partenariat avec la médiathèque de Cusset, réalisation d’un bouquet de fleurs françaises du moment entrecoupé de lectures de poèmes sur le thème de la liberté.

.

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Seasonal bouquet workshop with poetry readings. In partnership with the Cusset media library, create a bouquet of contemporary French flowers, interspersed with poetry readings on the theme of freedom.

L’événement Atelier floral du printemps des poètes Cusset a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations