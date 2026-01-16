Atelier floral enfant Auré’Lys Saulieu

Atelier floral enfant

Auré’Lys 1, place des terreaux Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-04-13 11:00:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-04-13 2026-04-20

Créativité, convivialité, générosité, échanges c’est parce qu’ils sont si riches que les ateliers floraux d’Auré’Lys sont autant prisés. Ils sont à l’image d’Aurélie qui les a créés en 2010, quand elle a ouvert sa boutique. Ils s’adressent aux enfants pendant toutes les périodes de vacances scolaires.

Ces ateliers floraux sont le prétexte à ouvrir la créativité de chacun à travers la fabrication de compositions diverses alternant plantes et fleurs. .

Auré’Lys 1, place des terreaux Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 24 03 fleuriste.aurelys@gmail.com

