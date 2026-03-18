Atelier floral enfant spécial paques La Rom’Ant’ique Châtelus-Malvaleix

Atelier floral enfant spécial paques

La Rom’Ant’ique 6 Pl. de la Liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Thème: Mon petit nid douillet

Atelier enfants spécial pâques.

(7 à 12 ans)

Repartez avec votre Création florale sur le thème de Pâques. Une parenthèse créative où chacun laisse libre cours à son imagination. .

La Rom’Ant’ique 6 Pl. de la Liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 60 35 laromantique23270@gmail.com

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English : Atelier floral enfant spécial paques

L’événement Atelier floral enfant spécial paques Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-03-15 par Portes de la Creuse en Marche