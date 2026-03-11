Atelier floral et déjeuner au Manège Château Léognan Léognan
Atelier floral et déjeuner au Manège
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde
Une journée créative et inspirante vous attend !
Nous avons le plaisir de vous proposer une expérience unique animée par Catherine Giroux -@letempsdunebellehistoire
Au programme
10h 12h Atelier floral
Un moment créatif pour apprendre, composer et repartir avec votre propre création florale.
12h 13h30/14h Déjeuner au restaurant Le Manège
Savourez un délicieux repas (entrée + plat ou plat + dessert) dans un cadre convivial.
13h30/14h 14h/14h30 Visite de la chapelle
Une parenthèse culturelle pour clôturer cette belle journée en douceur.
Une journée placée sous le signe du partage, de la créativité et de la gourmandise
Nous avons hâte de vous retrouver ! .
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateauleognan.com
