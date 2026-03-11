Atelier floral et déjeuner au Manège Château Léognan Léognan

Atelier floral et déjeuner au Manège

Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Une journée créative et inspirante vous attend !

Nous avons le plaisir de vous proposer une expérience unique animée par Catherine Giroux -@letempsdunebellehistoire

Au programme

10h 12h Atelier floral

Un moment créatif pour apprendre, composer et repartir avec votre propre création florale.

12h 13h30/14h Déjeuner au restaurant Le Manège

Savourez un délicieux repas (entrée + plat ou plat + dessert) dans un cadre convivial.

13h30/14h 14h/14h30 Visite de la chapelle

Une parenthèse culturelle pour clôturer cette belle journée en douceur.

Une journée placée sous le signe du partage, de la créativité et de la gourmandise

Nous avons hâte de vous retrouver ! .

Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateauleognan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier floral et déjeuner au Manège

L’événement Atelier floral et déjeuner au Manège Léognan a été mis à jour le 2026-03-06 par Sud Bordeaux Tourisme