Atelier floral Fête des Grands-mères

8 place du général de Gaulle à Tôtes Tôtes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-28

Tu as envie de faire plaisir à ta Mamie, viens créer une jolie composition pour sa fête un cadeau fait de tes mains avec amour !

Atelier enfants jusqu’à 13 ans, sur réservation. .

8 place du général de Gaulle à Tôtes Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 88 16 63 51

